新潟県津南町。米どころで、水田に稲の緑が美しい地域ながら、人口約8,300人、高齢化率45％という、高齢・過疎化という地方共通の課題を抱える町でもあります。ここで生まれ育ち、現在39歳で町長8年目を迎える桑原悠町長は、「教育や産業など、しっかりとしたまちづくりを行い、人が集まってこそ、子育てもしやすい環境ができる」と、町の未来を担う次世代育成を、町全体の将来構想の中で描いています。その中で、町に点在する5つ