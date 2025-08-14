横浜ＦＭは１４日、横須賀市内で清水戦（１６日・アイスタ）に向けて全体練習を行った。公開された冒頭の練習ではアップやボール回しが行われ、その後は非公開で調整した。リーグ戦再開初戦となった東京Ｖ戦では０―１で敗れ、リーグ４戦ぶりの黒星。依然Ｊ２降格圏内の１８位のままだが、前節は残留圏内の１７位湘南も敗れたため、勝ち点差は３のまま。今節１３位の清水に勝利すれば、４月９日の川崎戦（３△３）以来の降格