14日も西日本を中心に猛烈な暑さとなっています。体温を上回る危険な暑さとなる所もある見込みです。再び太平洋高気圧が強まっているため、近畿地方でも朝から気温が上がっています。14日の最高気温は、福岡の久留米、大分の日田、大阪で37℃、熊本、佐賀、京都で36℃などとなっていて、体温を上回る危険な暑さの所も出てくるでしょう。西日本を中心に、24の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。九州など大雨の降った地域