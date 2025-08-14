◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月13日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。ドジャース移籍後、投手として古巣と対戦するのは初めてで、2023年WBC決勝で対戦したエンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）とレギュラーシーズン初対戦が実現した。注目の第1打席は見逃し三振に仕留めた。2人の対戦は大谷が侍ジャパ