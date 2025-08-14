豪雇用はほぼ予想通りも正規雇用の回復でややしっかり＝東京為替 10時半の豪雇用統計は雇用者数の伸びはほぼ予想通り、失業率も予想通りとなった。ただ、前回マイナスとなった正規雇用がしっかり伸びており、安心感もあってやや豪ドル買い、対ドルで10ポイントほど、豪ドル円はドル円の反発も被り20銭ほどの上昇を見せている。 AUDUSD 0.6565AUDJPY96.20