8月10日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」がおこなわれた。すると、女性出演者同士で“対立”が勃発。お互い自分のことを「嘘がつけない」と主張し始め…。【映像】「バチバチしてるよな」ヒコロヒー＆重盛＆森のバトル前回の同企画では、「今芸能人に口説かれている、もしくは口説い