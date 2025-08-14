◆ロサンゼルス・エンゼルス−ロサンゼルス・ドジャース13日（日本時間14日午前10時38分試合開始、エンゼルスタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは13日（日本時間14日）、適地でエンゼルスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。前日のエンゼルス戦で大谷は9回にライトスタンドへ4試合連続となる43号ホームランを放つなど、3打数1安打2四球、本塁打1、打点1、得点2の成績。3連敗中のドジャー