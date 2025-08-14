日本創発グループがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６４６円でカイ気配となっている。同社は１３日の取引終了後、２５年１２月期の第３四半期と期末の配当予想を増額修正したと発表。これを好感した買いが集まったようだ。これまで第３四半期と期末配当はそれぞれ３円５０銭を計画していた。今回、特別配当を追加する形で、第３四半期と期末の配当予想について、それぞれ２６円５０銭に見直した。年間配当予