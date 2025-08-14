秋田市出身でプロ野球 阪神タイガースの石井大智投手が13日夜、広島との試合で最終回を無失点に抑え「39戦連続無失点」のプロ野球記録に並びました。秋田高専出身で、阪神5年目の石井。12日夜の広島戦では2対0とリードする9回ウラ、3人目の投手としてマウンドにあがりました。中継ぎの柱として年々存在感が大きくなっている石井。広島の上位打線から連続三振を奪いますその後、ヒットを1本許しましたが、最後は4番の末