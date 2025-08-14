ベルギーの映画賞であるマグリット賞で最多10冠を受賞した映画『Night Call（英題）』が、『ナイトコール』の邦題で10月17日より新宿武蔵野館ほかで公開されることが決定した。 参考：福地桃子主演×中川龍太郎原案『そこにきみはいて』11月28日公開共演に寛一郎、兒玉遥ら 本作は、ミヒール・ブランシャールによる初の長編監督作。都市の闇を舞台に展開する一夜の逃走劇、そして暴動と現代社会を