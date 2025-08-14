バーチャレクス・ホールディングスがストップ高の９３５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表したことを好感した買いが入っている。毎年９月末日及び３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード５０００円分（年１万円分）を贈呈する。 また、同時に発表した第１四半期（４～６月）連結