警察によりますと、きょう（14日）午前10時前、山陽自動車道・下りの吉備サービスエリア近くの城山トンネル内で乗用車3台が絡む事故が起きました。 【事故現場画像2枚】大きく壊れた乗用車山陽自動車道・下りで車3台が絡む事故城山トンネル内 この事故によるけが人はいないということですが、現場付近を先頭に約9キロの渋滞が発生しています（午前11時45分現在）。