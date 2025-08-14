キュービーネットホールディングスが反発し年初来高値。同社は１３日取引終了後に決算発表を行い、２６年６月期の連結営業利益は前期比３０．５％増の２２億円と３期ぶりに最高益を更新する見通しを明らかにした。ヘアカット専門店チェーン「ＱＢハウス」を運営する同社の国内事業は新規出店や価格改定などが寄与するほか、海外事業も増益を見込む。今期配当も前期比５円増の４０円へ増配を計画している