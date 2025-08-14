【事例1】兄が生前分与された分は？財産1千万円を持つ母と、A男とB子という子がいる家庭。母はA男の新居購入の足しに200万円を生前贈与し、財産の残額は800万円になった。その後、母が他界し、A男とB子は遺産の分け方を話し合うことに……。A男「遺産800万円だから法定相続分の400万円ずつ分け合おう」B子「何言ってんのよ！アンタは生前贈与の200万円を受け取ってるでしょ。その半分の100万円は私の相続分にプラスよ」と主張。