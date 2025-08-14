アイキューブドシステムズがマドを開けて急伸し、年初来高値を更新した。同社は１３日の取引終了後、２５年６月期の連結決算発表にあわせ、２６年６月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２０．２％増の４５億８００万円、最終利益は同２５．９％増の７億３００万円を予想する。前期に続き過去最高益を更新する計画を示し、評価されたようだ。企業のモバイル端末の管理を支援するサービスを手掛ける「ＣＬ