瀬戸内地方は高気圧に覆われて、晴れています。午後も広く晴れるでしょう。ただ、湿った空気や強い日差しの影響で、雷雨のところがある見込みです。夜のはじめごろにかけて激しく降るおそれがあります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で37度の予想です。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。暑い時間帯の外出は避けて、涼しい場所で過ごすようにしてください。 15日も高気圧に覆われて晴れますが、