アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の花宮まいかが、新曲「ガラスのダイス」について、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。静かな語り口の中に宿る、強い“共感”と“表現者”としての気概とは。（「推し面」取材班）♪握ったこの手は強く 叫びたいのに叫びたいのに叫びたいのに ――新曲の2番サビに登場するこのフレーズが、花宮の心に最も深く刺さった。「言いたいこ