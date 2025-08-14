7月6日に福島芝2000メートルの新馬戦で4馬身差Vを飾ったタイダルロック（牡2＝武井、父モーリス）は芙蓉S（オープン、9月27日、中山芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。14日、サンデーレーシングが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に移動。リフレッシュを図りつつ、乗り込みを重ねている。母アースライズは15年フラワーC2着、16年愛知杯3着、17年マーメイドS3着と重賞で上位争い。今年、日本ダービー