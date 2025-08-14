ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼線への三塁打を放った。 ■今季8本目の三塁打 前日の試合では、最終回に一時勝ち越しとなる本塁打を記録した大谷。この日は、序盤から長打で打線をけん引。先制点のきっかけを作る一打を放った。初回の先頭打者で打席に入った大谷は、相手先発カイル・ヘンドリックス投手の6球目真ん中チェンジアッ