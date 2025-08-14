人気アニメ「聖闘士星矢」主題歌「ペガサス幻想」等で知られるボーカリストのＮｏＢこと山田信夫さん（享年６１）が亡くなったことが１３日に発表された後、多くの音楽業界人、ファンが追悼投稿し、ＳＮＳトレンド入りした。ＢＯＷＷＯＷの山本恭司は「ＮｏＢくんと初めて出会ったのは、樋口宗孝ソロアルバム『破壊凱旋録』のレコーディングの時だった。デモテープを聴いて何て歌のうまい子なんだと驚き、僕がアレンジして何本