【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「カッコいい音楽と感動的なストーリーに浸ってください」（JO1白岩瑠姫） 白岩瑠姫（JO1）が主人公の声優を務めるSF長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の最速上映プレミアムイベントが、8月13日に都内ホールで開催。メインキャストとなる白岩、白石晴香、日笠陽子と、脚本家の西田シャトナーが舞台挨拶に駆け付け、本作の制作秘話やアフレコ