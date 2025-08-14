1人当たりの防災対策費用調査会社インテージ（東京）が14日発表した防災意識に関する調査によると、今後投じたい1人当たりの防災対策費用は平均5473円と、前年より4.8％減少した。物価高の影響に加え、能登半島地震で高まった危機感が薄れてきていると分析した。調査は7月24〜28日に15〜79歳の男女を対象にインターネットで実施し、5千人から回答を得た。過去1年間で実際にかけた平均費用は2892円と微増だったが、前年と変わら