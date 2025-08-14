タレントのゆうちゃみが、実の妹でモデルのゆいちゃみとその彼氏に言及するシーンがあった。【映像】ゆうちゃみの美人妹とイケメン彼氏ABEMAにて8月13日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#16では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開された。MCはNON STYLEの井上裕介とYouTuberのかす。この企画はギャルたちが日本の古来から伝わる文化を