14日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝146円50銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円03銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円59銭前後と1円13銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース