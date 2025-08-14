熊本市は、大雨被害に伴う災害ごみの収集について変更を発表しました。新たに家電4品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）も市が無料で回収します。 また、分別を徹底し、通常のごみは普段通りのルールでごみ出しするよう呼びかけています。 回収方法 ▼45Lの袋に入る大きさのごみ 燃えるもの・燃えないものに分け、透明な袋に入れて、普段利用するごみステーションへ。通常のごみとは分けて出す。 収集期間は