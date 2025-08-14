大分県別府市の路上で17歳の女性らに下半身を露出したとして、栃木県在住の31歳の男が逮捕されました。逮捕は今回で3回目です。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、栃木県宇都宮市に住む職業不詳の男（31）です。 男は今年5月15日午後4時半ごろ、別府市内の路上で17歳の女性ら複数人の前で下半身を露出した疑いがもたれています。 警察によりますと事件当時、この女性が110番通報し、警察官が現場に駆けつけましたが、男はす