元モーニング娘。の道重さゆみ（36）が、今日14日にZepp Tokyoで東京公演が開催される「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退する。この日までにインスタグラムを更新し、「Zepp DiverCityでのライブ、よろしくお願いします」と引退ライブを前にファンに呼びかけた。道重の引退は今年1月19日に所属事務所ジェイピィールームの公式サイトで発表された。「いつも道重さゆみを応援いただきありがとう