【増田俊也 口述クロニクル】#35【「時代に挑んだ男」加納典明】（34）映画が写真に、一発勝負の世界に敵うわけがない。〇〇の問題よ作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「先鋭的な写真というと、例えば先ほどの日本刀の写真もそうですよね」加納「そうだね。あの切っ先の鋭さは恐怖なんだよ。その恐