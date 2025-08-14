ウクライナ戦争を止められるのか──。15日、米アラスカ州の最大都市アンカレジで予定されている米ロ首脳会談は、あまり期待できそうにない。米ホワイトハウスは会談の成果に対する「ハードル」を下げようと必死だ。【もっと読む】プーチン大統領×昭恵さん電撃会談の波紋…異例の厚遇と巨大な花束に込められた意味レビット米大統領報道官は12日の会見で、米ロ首脳会談に関して「トランプ米大統領からロシアのプーチン大統領へ