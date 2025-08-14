聴覚障がいがあるアスリートの国際スポーツ大会「デフリンピック」。11月の開幕まで100日を切りました。日本での開催は今回が初めて。7月18日、日本代表選手の壮行会が行われた、東京都立中央ろう学校で、大会に向けた思いを取材してきました。15名の選手たちが体育館に姿を見せると、在校生や先生からは、大きな拍手が。両手を頭の横でひらひらと動かす、"手話の拍手"も送られました。選手たちからは、決意表明のほかに、中高時代