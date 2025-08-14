ヤクルト本社の2026年3月期第1四半期決算が公表された。売上高は前年同期比4.9％減の1166億円で、営業利益は32.2％減の109億円。通期売上高予想も前回発表の5060億円から4950億円に下方修正した。国内は競合商品の台頭や物価高の影響で販売が5％落ち込み、米大陸でも関税による購買意欲の低下などで売り上げが8％減少した。アジア地域では販売が伸び悩んだ。25年3月期の全社売上高は前期比0.7％減の4997億円で、前年以降、減収傾