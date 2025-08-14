「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で投打同時出場し、初回の第１打席で右翼線三塁打を放った。初球のチェンジアップを見送り、２球目の同じコースはしっかりと見極めた。３球目、内角低めのチェンジアップは低めに外れ、４球目のツーシームはストライクとコールされて追い込まれた。５球目のチェンジアップをカットし、６球目の浮いた変化球をきれいに捉えて右翼