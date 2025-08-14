昨季ブンデスリーガで3位に入ったフランクフルトは、今夏にマインツからFWヨナタン・ブルカルト、フライブルクから日本代表MF堂安律らを獲得しており、さらなる躍進へ着々と準備を進めている。しかし独『Bild』は、まだ補強が必要なポジションがあると指摘する。それが守備的MFだ。中盤で相手の攻撃を止め、リーダーシップを発揮する選手が不足しているとの指摘で、同メディアは理想的な選手の1人としてマインツでブレイクする日本