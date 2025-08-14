日本で終戦記念日にあたる8月15日は、韓国では「光を取り戻した日」という意味で「光復節」と呼ばれる。【比較画像】『鬼滅の刃』、韓国では“耳飾り”が修正1945年8月15日に韓国が日本の植民地支配から解放されたことを記念する日だ。韓国国民であれば、誰もが胸に刻んでいる日ともいえる。しかし今年の光復節を前に映画ファンの視線は分かれている。この時期に『鬼滅の刃』が人気韓国映画振興委員会の映画館入場券統合ネットワー