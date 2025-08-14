『Football Insider』によると、マンチェスター・ユナイテッドがバイエルン・ミュンヘンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインの契約解除条項に注目している。この条項は2026年に発動可能となり、その金額は5600万ユーロとされている。同紙によれば、ケインは来夏にもプレミアリーグ復帰の可能性を検討している模様で、マンチェスター・ユナイテッドがその動向を注視しているという。2023年夏にトッテナム・ホットスパーから