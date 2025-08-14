ボーイズグループStray Kidsが新しいフルアルバムのマッシュアップビデオで、もう1つの“自主制作名盤”の誕生を予告した。【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」所属事務所JYPエンターテインメントは、来る8月22日のStray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のリリースを控え、公式SNSにトレーラー、ティザーイメージ、「UNVEIL：TRACK」など、高いクオリティのティージングコンテンツを順次公開中だ。去る8月13日、新