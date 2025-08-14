声優初挑戦の白岩瑠姫（JO1）が8月13日、都内のヒューリックホール東京で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の最速上映プレミアムイベントに、共演の白石晴香、日笠陽子、脚本家の西田シャトナーと登壇した。白岩は本作で、ミュージシャンを目指しながら不確かな未来に悩む地球の高校生・主人公ヨウの声を担当する。主題歌「巡星（めぐりぼし）」は自身のアーティスト名義「RUKI」でセルフプロデュースしており、