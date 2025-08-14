スゲ～！調べて良かった！ もちろん「ミックスゴミ（複合可燃ゴミ）」に捨てても大丈夫みたいです。エマがおしっこをしたトイレシーツは防臭袋に入れてこちらに捨てました。 この時は簡単に調べただけだったので、今回マンガを描くに当たって再調査もしました。するとフィンランドのサステナブルな取り組みが明らかに（フィンランドだけではなく他のヨーロッパ諸国もやってたりする）。 生ゴミはバイオ資源と