◆米大リーグアストロズ４―１レッドソックス（１３日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１３日（日本時間１４日）、敵地のアストロズ戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、３試合連続安打をマークした。試合は１―４で敗れた。四球、一ゴロ、一ゴロで迎えた９回先頭の第４打席で中前安打で出塁。続くゴンザレスも安打で続いて無死一、二塁とチャンスを作ったが、後続が倒れ無得