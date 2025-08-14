ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥのパフォーマーでプロレスラーの武知海青が１４日、東京・京王百貨店で行われた「アントニオ猪木デビュー６５周年記念ＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」（２１日まで、同所）の開会式にプロレスラー・蝶野正洋と出席した。武知は、２２年にドラマでプロレスラー役を演じたことを機に昨年２月にプロレスデビュー。６月、ＤＤＴプロレスとエージェント契約を交わし、所属事務所のＬＤＨと兼任で活動中だ。ＴＨＥ