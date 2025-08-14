大阪メトロ中央線で１３日夜に設備トラブルによる運転見合わせが発生し、大阪・関西万博会場の夢洲に多くの来場者が滞留した問題。大阪メトロは１４日午前９時半ごろから緊急記者会見を開き、謝罪しました。電車に電力を供給する導電レール＝「第三軌条」が停電し、再送電を試みるも時間を要したことが、長時間の運転見合わせにつながったということです。▽約３万人の万博来場者が夢洲に“滞留”大阪メトロ中央線は大阪・関西万博