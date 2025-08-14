女性の家に押しかけるなどのストーカー行為を行ったとして、きのう、鶴岡市の４７歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。 男は女性と「面識はない」と話しているということですが、女性の家をどうやって知ったのかなどについてはわかっていません。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市稲生一丁目のアルバイト従業員の男（４７）です。 警察によりますと男は、