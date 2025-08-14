【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの若槻千夏が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。鼻の整形疑惑に言及した。【写真】若槻千夏、鼻筋の通った顔立ち◆若槻千夏、鼻の整形疑惑に言及「コンプレックス告白SP」と題されたこの日。若槻は「昔から整形疑惑を持たれる鼻なんですよ。鼻のここ（小鼻）が小さいから整形っぽいらしくて…」と鼻の整形疑惑が囁かれていることを明かした。そし