「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「スイカの白いところは食べられます」「栄養満点」「ごみも減るのでオススメです！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「スイカの白いところは食べられます。シトルリンが多く含まれていて、栄養満点」と投稿。 農林水産省の資料によれば、スイ