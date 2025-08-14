過去の「閻魔詣」の様子＝２０２２年８月、秦野市ＮＰＯ法人「はだの大日堂保存会」は１６日、秦野大日堂境内閻魔（えんま）堂（秦野市蓑毛）で「閻魔詣（もうで）」を開催する。８月１６日は、昔から「地獄の釜のふたが開き、罪人が責めを免れる」といわれ、閻魔様も地獄を留守にすると伝えられている。この日に参拝すると、無病息災、延命長寿の御利益があるといわれている。近くの宝蓮寺本堂では、はだのふるさと大使の落