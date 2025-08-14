アラサーで雇用保険の給付中だけれど、給付がまもなく終了するという場合、焦りや不安を感じる人もいるでしょう。失業給付といわれる雇用保険の基本手当は、失業期間を経済的に支えてくれる大切な制度です。 基本手当は、雇用保険の被保険者期間や退職理由によって支給日数があらかじめ決められています。万が一、基本手当の支給期間が終わりかけの段階で、なおかつ新しい仕事が決まっていない場合、基本手当の受給を延