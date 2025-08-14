Image: World Robot Conference ショッピングセンターでロボットを買う時代。先週、中国でロボット専用のショッピングセンターがオープンしました。研究室から家庭へのロボット普及を目指す取り組みの一環とのことです。北京のハイテク地区「E-Town」に位置する4階建ての「ロボットモール」には、中国のUBTECH Robotics、Unitree Roboticsなどを含む40以上のブランドから、100台以上のロボ