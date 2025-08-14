メ～テレ（名古屋テレビ） 14日朝早く、三重県津市の路上で、自転車と男性が倒れているのが見つかり、男性は死亡しました。警察はひき逃げ事件として調べています。 午前5時ごろ、津市納所町の県道で自転車と男性が倒れているのを通行人の男性が見つけ、110番通報しました。 警察によりますと、倒れていたのは近くに住む職業不詳大川覚さん（69）で、大川さんは全身を強く打っていて死亡しました。 大川さんが倒れ