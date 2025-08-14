佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。「水泳の日」 14日は「水泳の日」です。水泳を普及させ、水難事故を減らすことを目的に制定されました。そこで水泳にまつわる話をご紹介します。もし服を着た状態で溺れたら、まずは落ち着いて上向きになり呼吸を確保します。そして、靴は脱がないようにしてください。靴は水に浮くため、浮力が大きくなることと、体温が下がるのを防ぐ役割をします