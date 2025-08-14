英遠征中でインターナショナルS（G1、20日、ヨーク芝2050メートル）に出走予定のダービー馬ダノンデサイル（牡4＝安田、父エピファネイア）が13日、滞在先である同国東部ニューマーケット調教場のアルバハスリ（ポリトラック）で1週前追い切りを消化。単走で7Fから負荷をかけた。稽古をつけた安田翔伍師（43）は「16日に今朝と同じコースで追い切りを予定し、その日に向けてダノンデサイルにコースを見せることや気持ちを開放